'Ruhumu satsam, giderdim'

T24 - Ali Sami Yen’de protesto edilen Arda uykusuz geçen gecenin ardından dostlarıyla dertleşti.



“Sinem belki hayat arkadaşım olacak. Onu hedef alıyorlar. Biz evlenirsek bu yapılanlar ayıp olmaz mı? Parayı düşünsem başka bir yerde oynardım.”

“Para bugün olur, yarın olmaz.. Ben asla nereden geldiğimi unutmadım. Bana ‘Ruhsuz’ diyorlar ya, F.Bahçe maçına kaç iğneyle çıktım biliyorlar mı?”

G.Saray tribünlerinin D.Bakır maçında takımın yıldızı ve kaptanı Arda Turan’ı hedef alan protestoları genç futbolcuyu çok üzdü. Maçtan sonra kimseyle konuşmadan stattan ayrılan ve geceyi evinde aynı şekilde kimseyle konuşmadan geçiren Arda dün sadece çok yakın arkadaşlarıyla dertleşti. 23 yaşındaki kaptanın özellikle ruhsuzluk, para ve özel hayatıyla ilgili tezahüratlara içerlediği öğrenilirken, Arda arkadaşlarına “Bunları hakedecek hiçbir şey yapmadım. Ortada büyük bir haksızlık var. Protestoyu anlıyorum; herkes çok üzgün.. Ama bu yapılan protestonun ötesinde bir şey” dediği öğrenildi..

Protestolar için özel olarak bestelenen parçanın kendisini hedef alan “Kimisi sinema peşinde, G.Saray ruhu yok hiçbirinde, düşmüşler paranın peşine” sözlerine oldukça üzülen Arda, hem takım arkadaşlarıyla hem de özel hayatındaki dostlarıyla dertleşirken sıkıntısını şöyle dile getirdi: “Bana ’Sinema peşinde’ diyerek Sinem’i hedef alıyorlar.. Benim belki de hayat arkadaşım olacak bir insan için yaptığım bir jesti böyle yorumlamak, eğer Sinem ile evlenirsem ayıp olmayacak mı?



'Yönetim açıklamalı'

Para peşinde koşuyormuşum.. Bu camiada herkes benim para için top oynamadığımı iyi biliyor. Eğer sözkonusu para olsaydı şimdi cebimde 55 milyon TL vardı. (Burada F.Bahçe’nin sezon başında kendisine yıllık 5.5 milyon Euro’dan 5 senelik sözleşme teklif ettiğini ima ediyor) Ama ben para adamı değilim.. Paran bugün olur, yarın olmaz.. Ben nereden geldiğimi, kimliğimi unutmadım.. Önemli olan sonunda nereye ait olduğundur.. Sorun para olsa durum farklı olurdu. Bana yapılan teklifleri yöneticilerimiz biliyor. Onların herkesi aydınlatması lazım...



'Kaçtı dedirtmem!

Bana ’ruhsuz’ diyorlar. Bu sezon kaç maçta oynamışım, kaçında sakatmışım, F.Bahçe maçında belime kaç iğne yiyip oynamışım kim biliyor? Tamam başarılı sonuçlar almadık. Hatta hedefimizin uzağındayız. Ama protestonun da dozu var. Üzerimde Metin Oktay forması, kolumda pazubant, G.Saray için her saniye mücadele eden, bu renkleri savunan bir insanım. Kalbim çok kırıldı. Bunları da görecekmişiz. Sezon daha bitmedi. Allah büyük. Hergün dua ediyorum. Şampiyon olalım diye.”

Arda yaşadığı sııkıntılı günlerden sonra menajeri Ahmet Bulut’u da hiçbir transfer görüşmesi yapmaması için uyardı. Bugünlerde yapılacak her görüşmenin yanlış anlaşılacağını ve başka yerlere çekileceğini söyleyen Arda, Bulut’a “Teklifi olan sezon sonu gelsin. Bu kadar sıkıntılı bir dönemde, ben bu kadar eleştirilirken ‘Kaçtı’ dedirtmem” diyerek menajerine de kimseyle konuşmamasını tavsiye etti.



