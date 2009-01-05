'Ruhum bozuk' dedi şemsiyeyle saldırdı!

Hande Ataizi, bar çıkışı görüntülenince, "Ruhsal durumum iyi değil" dedi ve saldırıya geçti. Ataizi, şemsiyesini gazetecilerin üzerinde parçalayana dek durmak nedir bilmedi!..



Birden kendini kaybetti



Yıllar önce basından kaçarken tuvalet camına sıkışan ve günlerce konuşulan Hande Ataizi, yepyeni bir skandala imza attı. Ataizi ve sevgilisi Philippe Amram, Taksim'deki bir gece kulübünden çıkarken gazetecilerle karşılaştı. Ünlü oyuncu, "Bugün ruhsal durumum iyi değil, çekmeyin" dedi. Kameramanlar görüntü almaya devam edince Ataizi de sinirlenip taaurruza geçti.



Kafalarında paraladı



Şemsiyesini savurmaya başlayan Hande Ataizi, yakaladığı tüm kameramanlara vurdu. Sevgilisinin bile sakinleştiremediği Ataizi, hırsını ancak şemsiyesi parçalanınca alabildi. Bugüne dek birçok vukuata karışan güzel yıldız, iki yıl önce "Camiadakilerin çoğu evli. Tek başıma olduğum için her skandal benim başıma patlıyor" demişti!