İbrahim Tatlıses'in Yıldız Tilbe'yi konuk ettiği programın yankıları sürüyor. Tatlıses'in yayından kaldırılan programda küfür ettiği iddia edilen yapımcılar ayaklandı. Topaloğlu ailesi dava açmaya hazırlanırken en sert tepki uzaylı türkücü Mustafa Topaloğlu'ndan geldi.



Kanal 1'de yayınlanan Heyacanlı adlı magazin programında Tatlıses'i Yıldız Tilbeyi, konuk ettiği programda söyledikleri için eleştiren Mustafa Topaloğlu, "Eğer o sözler kardeşim için söylenmişse, o sözleri ona yalatırım" dedi.



Kendisi de dahil Tatlıses'inde pavyonlarda çalıştığını söyleyen Topaloğlu, bunun utanılacak bir tarafının olmadığını söyledi.



İşte Topaloğlu'nun o sözleri;



"Çirkin bir egosu var"



Onun o günkü ağzından çıkan kelimeyi, boşta çıkardı yani bir boşlukta söyledi. Ama içinde olmasa söylemezdi demek ki içinde öyle bir şey vardı. İçinde daha kendini yenememiş, egolarının çirkinliği var. Çirkin bir ego var onda. Onun hayatta kimseyi sevdiğimi inanmıyorum. O aşık olduğu bayanları bile sevmiyor o sadece kendini seviyor.



"Ne yani onlar canavar mı?"



Kendisi de oralardan geldi. Neye istinaden ölmüş bir insanın arkasından böyle bir şekilde! Ne yani o insanlar Yıldız Tilbe'yi zorla mı tutuyor orada. Onunla bir tartışması oldu, kavganın neden çıktığını da bilmiyorum. Onların elinden aldım, sanki canavarların elinden aldım. O şirket bu kadar sanatçıya hizmet etmiş.



"O sözleri ona yalatırım"



Benim kardeşim o. Yani zannetmiyorum onun adına böyle bir söz kullandığını. Eğer bu kelimeyi kullanmışsa, o kelimeyi ona yalatırım. İnşallah, onu kastederek söylememiştir. Eğer onu kastederek söylemişse, o zaman görürüz. Ruhu donar bizi tanırsa

