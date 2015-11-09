Ruhr derbisi Borussia Dortmund’un



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 12’nci hafta pazar günü yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı. Haftanın derbi mücadelesinde karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ile Schalke’nin maçında sahadan galip ayrılan takım 3-2’lik sonuçla ev sahibi Dortmund oldu.

Zevkli, çekişmeli ve gollü geçen 87'nci Ruhr derbisinde Borussia Dortmund Kagawa (30.), Ginter (43.) ve Aubameyang’ın (47.) golleriyle sonuca gitti. Schalke’nin Hollandalı yıldızı Huntelaar ile bulduğu 2 gol (33./71.) puana yetmedi.

Bu sonuçla lider Bayern'in 5 puan gerisinde, ikincilikteki yerini koruyan Borussia Dortmund, ezeli rakibi Schalke ile arasındaki puan farkını da 9’a çıkardı. Mavi-beyazlılar ise üst üste 6’ncı resmi maçında galibiyet alamazken bu yenilgiyle puan cetvelinde 3’üncü sıraya yükselme fırsatını kullanamayarak beşinciliğe geriledi.

Bu arada Borussia Dortmund’un Gabonlu golcüsü Aubameyang 12’nci hafta sonunda 14 gole ulaştı. Sarı-siyahlılarda bu başarıyı son olarak 1980’de Manfred Burgsmüller elde etmişti.

Bremen'den hayati deplasman galibiyeti

Sezona istediği gibi başlayamayan iki takımın mücadelesinde Werder Bremen, Augsburg’u sahasında 2-1 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet aldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Werder Bremen ikinci yarıda oyuna dahil olan tecrübeli golcüsü Claudio Pizarro ile öne geçti (58.). 37 yaşındaki Perulu forvet Bayern Münih’ten Werder Bremen’e geri döndükten sonraki ilk golünü kaydetti ve 177 gole ulaşarak elinde tuttuğu Bundesliga tarihindeki en golcü yabancı oyuncu rekorunu geliştirdi. Konuk takım Fin Bartels ile 69’da farkı 2’ye çıkararak rahatladı. Augsburg’ta Paul Verhaegh uzatma dakikalarında attığı penaltı golü (90+1) ile farkı 1’e indirdi. Ancak kaptanın 5’nci sezon golü takımına puan getirmeye yetmedi.

Hafta içinde Avrupa Ligi maçında Alkmaar karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle sevinen Augsburg ligde üst üste 7’inci maçında da galibiyet alamayarak puan cetvelinin son sırasında kaldı. Son sekiz maçında 6 mağlubiyet alan Werder Bremen ise Augsburg galibiyetiyle puanını 13 yaparak 14’üncülüğe yükseldi.

Bayern rakipsiz

Cumartesi maçlarında Köln, Bayer Leverkusen’i deplasmanda 2-1 yenerek ezeli rekabette gülen taraf oldu. Leverkusen’de gole giden rakibini düşüren Papadopoulos kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bayern Münih Stuttgart’ı 4-0 yenerek liderliğini korudu. Mönchengladbach – Ingolstadt ve Hoffenheim – Eintracht Frankfurt mücadeleleri 0-0’lık skorlarla golsüz sona ererken haftanın berabere biten bir başka karşılaşmasında Darmstadt ile Hamburg 1-1’lik skorla puanları paylaştı. Wolfsburg ise milli oyuncusu Julian Draxler’in kırmızı kart gördüğü Mainz deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Haftanın Cuma günü oynanan açılış karşılaşmasında Hannover’i sahasında 3-1 yenen Hertha Berlin puan cetvelinde 4’üncü sıraya kadar yükseldi.

Milli maç arası nedeniyle gelecek hafta sonu Bundesliga’da maç oynanmayacak. 13’üncü hafta karşılaşmaları 20-22 Kasım tarihlerinde yapılacak. Program şöyle;

20 Kasım Cuma

Hamburg – Borussia Dortmund

21 Kasım Cumartesi

Mönchengladbach – Hannover

Köln – Mainz

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen

Wolfsburg – Werder Bremen

Stuttgart – Augsburg

Schalke – Bayern Münih

22 Kasım Pazar

Hertha Berlin – Hoffenheim

Ingolstadt - Darmstadt