Ruhi Su, ölümünün 33. yılında mezarı başında anıldı: Toprağın suya duyduğu özlemle özlüyoruz

Türk Halk Müziği’nin ve Devlet Operası’nın en önemli sanatçılarından büyük ozan Ruhi Su ölümünün 33. yılında mezarı başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anmaya Ruhi Su’nun dostları ve öğrencileri mezarına karanfil bıraktı. Ruhi SuKültür ve Sanat Derneği adına açıklama yapan Aras Akanaras, "Yaşamı boyunca halkın belleğini tutmaya çalıştı. Derin vicdanı ile onların türkülerini söyledi. Bir arada olmayı savundu. Hiçbir karşılık beklemediler. Toprağın suya duyduğu özlemle özlüyoruz öğretmenimizi" dedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre anmaya Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği, Ruhi Su Korosu, Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği(UİD-DER), Ruhi Su’nun öğrencileri ve dostları katıldı. Ruhi SuKültür ve Sanat Derneği adına açıklama yapan Aras Akanaras şöyle konuştu:

“Bugün burada ülkemiz tarihinin önemli aydınlarından Ruhi Su ve onun mücadeleci ruhunu yaşamı boyunca hiç bırakmayan değerli eşi Sıdıka Su’nun ayak uçlarında onlara bir merhaba diyeceğiz. Onlar bu topraklarda barış içinde birlikte yaşam savaşının üretken, yol gösterici, direnişçi aydınlarıydılar. Aydınlığa olan sevgileri, içimizi dolduran sesleri rehberimizdir.

Bugün onlara Toroslar’da bağdaş kurmuş oturan köylünün, Cilavuz’dan mezun olmuş öğretmenin, Flormar’da işinden atılmış işçinin, her Cumartesi haykıran evladını yitirmiş annenin selamını getirdik. Ruhi Su öğretmenimiz yaşamı boyunca halkın belleğini tutmaya çalıştı. Derin vicdanı ile onların türkülerini söyledi. Bir arada olmayı savundu. Hiçbir karşılık beklemediler. Toprağın suya duyduğu özlemle özlüyoruz öğretmenimizi.”

Açıklamanın ardından Ruhi Su Korosu ve dostları ‘Ellerinde pankartlar’ şarkısı seslendirdi ve şiirler okudu.