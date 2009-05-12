'Ruhban Okulu'na Heybeliada'yı açarız'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, "Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili bize bugüne kadar bir başvuru gelmedi. Başvururlarsa YÖK'e bağlı olmak şartıyla hemen açalım. Türkiye çok şey kazanır diye düşünüyorum" dedi.



ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyaretinde gündeme getirdiği Ruhban Okulu'nun açılması konusunu değerlendiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, "Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili bize başvuru gelmedi. Başvururlarsa YÖK'e bağlı olmak şartıyla hemen açalım" dedi.



Ruhban Okulu'nun Türkiye için sorun teşkil etmeyeceğini belirten Özcan, "Onlar bizim kurallarımızı kabul ederlerse ya Milli Eğitim'e bağlı olsunlar veya yüksek seviyede olacaksa bize bağlı olsunlar. Bizim kurallarımızı kabul ederlerse, YÖK'e bağlı olsunlar. Bize de bağlarlarsa kurarlarsa kursunlar. O şartla açalım. Bir şey değil, kendi kıyafetlerini giysinler. 200 tane adam kendi kıyafetini giyecek de ne olacak? Biz Osmanlı'nın çocuklarıyız. Osmanlı'da herkes kendi kıyafeti ile gezermiş hiç de birşey olmazmış" dedi.



Kendiliğimizden açacak değiliz



Halen YÖK bünyesinde Heybeliada Ruhban Okulu'na dair hiçbir çalışma olmadığını ifade eden Özcan, kendilerine konuyla ilgili hiçbir talebin de ulaşmadığını bildirdi. Özcan şöyle devam etti: "Hiçkimse bize müracaat etmedi ki. Biz de kendiliğimizden okulu kuracak halimiz yok. Gelseler hiç olmazsa şartlarımızı söyleriz 'şunları şunları istiyoruz' diye. Biz olayı sadece basından takip ediyoruz. Kursunlar hiçbir şey olmaz. Benim şahsi fikrim, 2547'ye (Yüksek Öğretim Kanunu) tâbi olsalar açılsa hiçbir şey olmaz ama, Türkiye çok şey kazanır diye düşünüyorum."



Biz de Yunanistan'da açarız



Özcan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla da kendilerine konuyla ilgili herhangi bir başvurunun ulaştırılmadığını bildirdi. Ruhban Okulu karşılığında Batı Trakya'da Türk okulu talebinin de dile getirildiğini belirten Prof. Özcan, "Türkiye'de de 'Yunanistan'da okul açalım' diyorlar. Biz şimdi de belki Yunanistan'da okul açabiliriz. Müracaat etsek belki açılacak. Hiçkimse müracaat etmiş değil. Birisi müracaat etmiş de 'yok' mu demişler. Bir deneyelim. Biz şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi için Berlin'de nasıl okul için başvuracağız, Yunanistan'a da başvuralım, bir deneyelim" dedi.







