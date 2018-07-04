Ruhani'nin Viyana ziyareti tartışmalarla başlıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Avusturya ziyareti öncesinde Viyana'daki İran Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatın gözaltına alınması geniş yankı buldu. Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Viyana'da yaptığı açıklamada, Tahran'dan gözaltına alınan diplomatın dokunulmazlığını kaldırmasını istedi. Bakanlık sözcüsü Tahran yönetiminin, geçen cumartesi günü Almanya'da gözaltına alınan İranlı diplomatın hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle 48 saat içinde diplomat statüsünü kaybedebileceği konusunda da bilgilendirildiğini söyledi.

İranlı muhaliflerin etkinliğine saldırı planlandığı iddiası

İranlı diplomat ve bir dizi şüpheli Fransa'da muhalif Halkın Mücahitleri örgütüne yakınlığıyla bilinen İran Milli Direniş Konseyi'nin geçen cumartesi günü Paris yakınlarında Villepinte kentinde düzenlediği etkinliğe saldırı hazırlığı yapmakla suçlanıyor. Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde gözaltına alınan İranlı diplomatın, geçen Cumartesi günü Brüksel'de gözaltına alınan İranlı bir çiftle iletişim halinde olduğu belirtiliyor.

Brüksel Savcılığı, söz konusu çiftin Villepinte'de yaklaşık 25 bin İranlı'nın katıldığı etkinliğe yönelik saldırı planları yapmakla suçlandığını açıkladı. 38 yaşındaki bir erkek ile 33 yaşındaki eşi bir kozmetik çantasının içinde 500 gram patlayıcı madde ile patlatıcı düzeneği bulunmasının ardından Belçika'da gözaltına alınmıştı. Her ikisinin de İran kökenli Belçika vatandaşı olduğu açıklanmıştı. Fransız yetkililer bu gelişmenin ardından Villepinte'deki etkinliğe saldırı planladıkları gerekçesiyle üç şüphelinin daha gözaltına alındığını, ikisinin sorgunun ardından serbest bırakıldığını belirtmişti.

Halkın Mücahitleri örgütü kendilerine yönelik saldırı hazırlıklarından Tahran yönetimini sorumlu tutuyor. Halkın Mücahitlerine yakınlığıyla bilinen İran Milli Direniş Konseyi Almanya'da gözaltına alınan Viyana Büyükelçiliği'ndeki diplomatın Asadulloh A. olduğunu ve Villepinte'de planlanan saldırının "planlayıcısı" ve "komutanı" olduğunu iddia etti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise "komplo teorisi" olarak nitelendirdiği bu suçlamaların, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Avrupa ziyaretine gölge düşürmek için ortaya atıldığını savundu.

Ruhani'nin ziyareti

Pazartesi ve Salı günü İsviçre'de temaslarda bulunan Hasan Ruhani bugün Viyana'da Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Sebastian Kurz'la bir araya geliyor. Viyana'da ayrıca cuma günü İran'la nükleer anlaşma imzalayan ülkelerin dışişleri bakanları biraraya geliyor. İran devlet medyası görüşmeye İran, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakanlarının katılacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump mayıs ayında yaptığı açıklamada, İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu.

AFP, HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe