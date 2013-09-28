Ruhani'nin ABD çıkartmasına İranlılar tepkili

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a dönüşünde, havaalanında protesto edildi. Ruhani'yi protesto eden kitle 'Amerika'ya ölüm' sloganı attı, bir protestocu konvoya ayakkabı fırlattı.

Ruhani, New York'ta katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Batı’ya, İran’ın nükleer programıyla ilgili gerilimin müzakere yoluyla çözülmesi yönünde mesajlar vermişti. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşmüş, olumlu mesajlar vermişlerdi. Son olarak da dün akşam Obama ve Ruhani telefonda görüşmüş, bu görüşme 34 yıldır iki ülke lideri arasında yapılmış ilk resmi görüşme olmuştu. Obama, görüşmeye ilişkin, "Kapsamlı bir çözüme ulaşabileceğimize inanıyorum" ifadesini kullanmıştı. BBC muhabiri Bridget Kendall da Beyaz Saray yetkililerinin, 15 dakika süren görüşmenin samimi olarak tanımladığını bildirdi. Ayrıca görüşmede İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının durumunun da konuşuldu.

Fransız Haber Ajansı AFP’nin muhabirinin bildirdiğine göre, bu gelişmelerden rahatsız olan 60 kişilik bir grup, Ruhani'nin uçağının ineceği havaalanında toplandı. 'Amerika'ya ölüm' ve 'İsrail'e ölüm' sloganları atan grup, Ruhani'nin konvoyuna da ayakkabı ve yumurta attı.

Fakat havaalanında Ruhani'yi desteklemeye gelen 300 kişilik bir grup da vardı. Ruhani, destekçilerini el sallayarak selamladı.