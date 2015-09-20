Ruhani'den nükleer anlaşma sözü



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 5+1 Grubu ile imzalanan nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine bağlı kalacaklarını söyledi. Tahran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano'yu ağırlayan Ruhani, "Tartışma noktalarını gidermek istiyoruz" dedi.

İran'ın iyi niyetini kanıtlamak için UAEA'nın ek protokolünü de uygulayacaklarını ifade eden Ruhani, UAEA denetçilerinin İran'ın nükleer tesislerine daha kolay ve izinsiz olarak gelebilmesini sağlayacaklarını söyledi. Ruhani, anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için ABD'den de destek istedi.

Amano'nun Tahran ziyaretinde Batılı gizli servislerin raporlarında nükleer test simülasyonu yapıldığı iddia edilen askeri tesislerinin denetlenmesi de gündeme geldi. Ruhani'nin bu konuda bir söz verip vermediği açıklanmadı. İran yönetimi, daha önce askeri tesislerin uluslararası denetçiler tarafından kontrol edilmesini reddediyordu.

Amano, Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de görüştü.

UAEA'nın 15 Aralık'a kadar İran'ın nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin görüşünü açıklaması gerekiyor. BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya'nın oluşturduğu 5+1 Grubu ile İran arasında imzalanan anlaşma, Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin kontrol altında yürütülmesi esasına dayanıyor.

Anlaşmanın hayata geçirilmesi için ABD Kongresi'nin de onayından geçmesi gerekiyor.