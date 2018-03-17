Ruhani'den Erdoğan'a taziye mesajı

Ekber Karabağ / Tahran, 17 Mart (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İstanbul\'a dönüş yolunda içindeki 11 kişiyle İran\'da düşen uçak kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a başsağlığı dilleğinde bulundu.
Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hitaben gönderdiği mesajında, \"İran\'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen ve içindeki yolcuların hayatını kaybettiği uçak kazasından büyük üzüntü duydum. Allah\'tan kazada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır dilerim\" dedi.
Pazar günü İran\'daki kazada hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi Türkiye\'ye teslim edilirken, kaybolduğu söylenen yardımcı Pilot Beril Gebeş\'in durumu belirsizliğini koruyor. (Fotoğraflı)