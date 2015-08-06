Ruhani'den Erdoğan'a çağrı



İran resmi haber ajansı İrna'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani çarşamba akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, "bölgede terörizmi yok etmek için karşılıklı yardımlaşma ile ortak bir plan hazırlamaya ve müşterek bir çözüm bulmaya" çağırdı. Ruhani, Ankara ile Tahran arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinin 'çok büyük anlam taşıdığını' olduğunu söyledi.

Öte yandan Tahran yönetimi, Türkiye'ye IŞİD'le mücadelede Suriye'nin 'egemenlik haklarına' saygılı olma çağrısı yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham, "Ulusal hükümetin zayıflatılmasına yönelik her tür önlem, terörist grupları suç teşkil eden eylemlerini hayata geçirme yönünde cesaretlendirebilir" dedi. İrna'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani Erdoğan ile görüşmesinde her tür terörle mücadele planının Şam hükümetinin onayını gerektirdiğini ifade etti.

Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran ile daha yakın bir işbirliği için yeşil ışık yaktı ve bunun 'çok büyük bir önemde' olduğunu söyledi. IŞİD'in El Kaide'nin bir uzantısı olduğunu belirten Erdoğan bu tür örgütlerin 'İslam dünyası için tehlikeli' oluğunu belirtti.

Uluslararası toplum tarafından uzun süredir IŞİD'le mücadelede mütereddit bir tutum benimsemekle eleştirilen Türkiye, iki hafta önce Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD mevzilerine askeri operasyon düzenlemişti. Türkiye, Suriye'deki siyasi çözümün koşulu olarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevden ayrılmasını şart koşarken, İran Esad rejiminin yakın müttefikleri arasında sayılıyor.