Ruhani: İran balistik füze programına devam edecek

İran'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilen lideri Hasan Rouhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu gezisinde sarfettiği sözlere yanıt vererek, İran olmadan bölgede istikrarın mümkün olmayacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı seyahatinde Suudi Arabistan'ın ardından gittiği İsrail'de de İran'ı eleştiren açıklamalarda bulundu.

Trump, "İran teröristleri ve milisleri fonlamayı, eğitmeyi ve onlara ekipman vermeyi bir an önce bırakmalı. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmemeli" diye konuştu.

Pazar günü Suudi Arabistan'da yaptığı 30 dakikalık konuşmada da Trump, bölgedeki istikrarsızlıktan, militanları desteklediğini söylediği İran'ı sorumlu tutmuştu.

Ruhani ise Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretini "siyasi bir ağırlık taşımayan ve sonuçları olmayacak bir şov" olarak nitelendirdi.

Devlet Televizyonu'ndan yayımlanan açıklamasında Ruhani, "Bölgesel istikrarın İran olmadan inşa edilebileceğini kim söyleyebilir?" dedi.

ABD ve Suudi Arabistan yönetimleri arasındaki milyar dolarlık anlaşmalara gönderme yapan Ruhani, "Halkınızın parasını bir süper güce vererek terörizmi çözemezsiniz" dedi.

Hasan Ruhani, Tahran'ın balistik füze programına devam edeceğini de söyledi:

"İran ulusu güçlü olmaya karar verdi. Füzelerimiz barış ve savunma için. Amerikalı yetkililer bir füzeyi teknik olarak test etmemiz gerektiğinde bunu yapacağımızı ve onların iznini beklemeyeceğimizi bilmeliler."

Ruhani Suudi Arabistan'ı demokrasi eksikliği nedeniyle de eleştirdi.

İran lideri, muhafazakâr aday İbrahim Reisi'yi yenerek Cuma günkü seçimleri kazanmasının ise dünyaya "İran'ın dünyayla etkileşime hazır olduğu mesajı verdiğini" söyledi.