Ruhani: Füze ürettik, üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz

Ekber Karabağ / Tahran, 29 Ekim (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Kongresinin İran\'ın füze programıyla ilgili aldığı karara tepki göstererek, \"Füze ürettik, üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz\" dedi.

Meclis\'te hükümetindeki iki bakan için yapılan güvenoyu oturumunda konuşan Ruhani, \"Halkımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunmak için ihtiyaç duyduğumuz her türlü silahı üretmeye, depolamaya devam edeceğiz. Zamanı geldiğinde kendimizi savunmak için bu silahları da kullanmaktan çekinmeyiz\" diye konuştu.

\"Füze ürettik, üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz\" diyen Ruhani, bunun uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) 2231 sayılı kararına aykırı olmadığını savundu.

ABD Temsilciler Meclisi, cuma günü İran\'ın uzun menzilli balistik füze programı konusunda 2\'ye karşı 423 oyla yeni bir yaptırım öngören tasarıyı kabul etmişti.

Her türlü ihlale kesin karşılık veririz

Ruhani konuşmasında ayrıca ülkesiyle 2015 yılında varılan nükleer anlaşmaya da değinerek,\" Düşmanlarımız her türlü ihlalin zararlarına olacağını ve İran\'ın buna kesin karşılık vereceğini bilmeli\" ifadesini kullandı.

13 Ekim\'de İran\'la ilgili yeni stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran\'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek, İran\'a yeni yaptırımlar uygulanmasını istemişti.



(Fotoğraflı)