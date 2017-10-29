T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ruhani: Füze ürettik, üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz

Ekber Karabağ / Tahran, 29 Ekim (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Kongresinin İran'ın füze programıyla ilgili aldığı karara tepki göstererek, "Füze ürettik, üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz" dedi

29 Ekim 2017 15:11

Ekber Karabağ / Tahran, 29 Ekim (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Kongresinin İran\'ın füze programıyla ilgili aldığı karara tepki göstererek, \"Füze ürettik, üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz\" dedi.
Meclis\'te hükümetindeki iki bakan için yapılan güvenoyu oturumunda konuşan Ruhani, \"Halkımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunmak için ihtiyaç duyduğumuz her türlü silahı üretmeye, depolamaya devam edeceğiz. Zamanı geldiğinde kendimizi savunmak için bu silahları da kullanmaktan çekinmeyiz\" diye konuştu. 
\"Füze ürettik, üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz\" diyen Ruhani, bunun uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) 2231 sayılı kararına aykırı olmadığını savundu.
ABD Temsilciler Meclisi, cuma günü İran\'ın uzun menzilli balistik füze programı konusunda 2\'ye karşı 423 oyla yeni bir yaptırım öngören tasarıyı kabul etmişti.
Her türlü ihlale kesin karşılık veririz
Ruhani konuşmasında ayrıca ülkesiyle 2015 yılında varılan nükleer anlaşmaya da değinerek,\" Düşmanlarımız her türlü ihlalin zararlarına olacağını ve İran\'ın buna kesin karşılık vereceğini bilmeli\" ifadesini kullandı.
13 Ekim\'de İran\'la ilgili yeni stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran\'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek, İran\'a yeni yaptırımlar uygulanmasını istemişti.

(Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahranEkim DHACumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD KongresininMeclisRuhaniZamanıBirleşmiş Milletlerin BMABD Temsilciler MeclisiHerDüşmanlarımızEkimABD Başkanı Donald Trump TahranFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24