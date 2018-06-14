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Dünya

Ruhani: Devlet depolarındaki malları derhal boşaltın

Ekber Karabağ / Tahran, 14 Haziran (DHA) - ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ekonomik yaptırımların ardından İran'da son günlerde yaşanan yüksek fiyat artışlarını önlemek amacıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  devlet depolarındaki malların bir an önce boşa

14 Haziran 2018 18:02

Ekber Karabağ / Tahran, 14 Haziran (DHA) - ABD\'nin İran\'a yönelik başlattığı ekonomik yaptırımların ardından İran\'da son günlerde yaşanan yüksek fiyat artışlarını önlemek amacıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  devlet depolarındaki malların bir an önce boşaltılarak piyasaya sürülmesini talimatını verdi.
İran Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Mahmud Vaizi, Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışında yaptığı açıklamada, kurulda ülkede son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığının özel olarak ele alındığını ve Cumhurbaşkanı Ruhani\'nin talimatıyla depolardaki malların halkın eline ulaşılması için yetkili organların görevlendirdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Ruhani ise, ülkede ekonomik alandaki gelişmeleri, \"psikolojik savaş\" olarak tanımladı. Ruhani, gazetecilerin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, \"Piyasada son günlerde gördüğümüz dalgalanmaların ekonomik gerekçesi yoktur ve psikolojik savaştan kaynaklı\" dedi.
ABD\'nin 8 Mayıs\'ta İran\'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran\'da birçok ürünün fiyatı yüksek oranda artmaya başladı. Devlet, piyasadaki dalgalanmaları kontrol etmek için tüm döviz bürolarını kapatarak, bankacılık sistemi dışında döviz transferini yasaklayıp döviz fiyatlarını sabitleme kararı alsa da, kara borsada döviz devletin belirlediğinin fiyatın hayli üstünde alış veriş ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)

Görüntü Dökümü:
- Cumhurbaşkanı Ruhani\'nin iftar sonrası medya mensuplarının katıldığı toplantıda konuşması

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