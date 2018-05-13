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Dünya
Deutsche Welle

Ruhani: Çıkarlarımız korunursa anlaşmaya bağlı kalırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çıkarları korunduğu müddetçe Tahran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi. Ruhani ABD'nin anlaşmadan çekilme kararının ahlaki olmadığını söyledi.

13 Mayıs 2018 16:35

Sri Lanka’ya resmi ziyaret düzenleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ile yaptığı görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, çıkarlarının korunması halinde İran’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını söyledi.

Ruhani "Eğer geri kalan beş ülke anlaşmaya sadık kalmayı sürdürürse İran, Amerika’nın tersini istemesine karşın anlaşmada kalır" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, Tahran’ın nükleer programını enerji üretimiyle sınırlı tutması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta salı günü İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. Tahran'a karşı "en yüksek derecede ekonomik yaptırım" uygulanması gerektiğini savunan Trump anlaşmayı "özünde kusurlu" ve "korkunç, tek taraflı" olarak nitelemişti.

Ruhani, Trump’ın kararına ilişkin olarak, "ABD’nin çekilmesi ahlakın, siyasetin ve diplomasinin doğru şekilde yürütülmesinin ve uluslararası düzenlemelerin ihlalidir" dedi.

Maas: Firmaları Amerikan yaptırımlarına karşı koruyamayız

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Maas, ABD’nin çekilme kararı sonrası Almanya’nın İran ile ticaret yapan Alman firmalarını koruyamayacağını söyledi. Bild am Sonntag gazetesine bir açıklama yapan Maas, "Firmaları Amerikan yaptırımlarının risklerinden korumanın basit bir çözümünü göremiyorum" dedi.

İran ile ticaretin nasıl mümkün olabileceğinin müzakere edilmesi gerektiğini belirten Maas, bununsa son derece zor olacağını söyledi.

Almanya, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları salı günü İranlı mevkidaşlarıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. Maas görüşmeyle ilgili olarak "İran'ın Viyana'da imzalanan nükleer anlaşmanın kural ve kısıtlamalarına bağlı kalmasını hedefliyoruz" dedi.

İran'ın müzakereye açık bir görünüm sergilediğini belirten Maas "ekonomik teşvikler elde etmek istediklerini" ancak "ABD'nin kararı sonrası bunun kolay olmadığını" söyledi.

Reuters / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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