Ruhani, “Afrin'i Suriye ordusuna devredin” dedi, Türkiye'den yanıt geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kontrolü ele geçirdiği Afrin kentinin Suriye ordusuna bırakılmasını talep etmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğunun söylenemeyeceği belirtilerek, "İranlılar Türkiye'nin güvenlik çabalarını anlayışla karşılıyorlar. Fikir birliğinde olmadığımız nokta, rejimle koordine halinde olunmasını beklemeleri. Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem” dendi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suriye yönetimi ve Rusya ile İran’ın Doğu Guta’da ‘terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle’ sivil halkı hedef aldığını iddia etti.