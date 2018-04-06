T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ruhani, “Afrin'i Suriye ordusuna devredin” dedi, Türkiye'den yanıt geldi

"Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğumuzu söyleyemeyiz"

06 Nisan 2018 19:32

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kontrolü ele geçirdiği Afrin kentinin Suriye ordusuna bırakılmasını talep etmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğunun söylenemeyeceği belirtilerek, "İranlılar Türkiye'nin güvenlik çabalarını anlayışla karşılıyorlar. Fikir birliğinde olmadığımız nokta, rejimle koordine halinde olunmasını beklemeleri. Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem” dendi. 

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suriye yönetimi ve Rusya ile İran’ın Doğu Guta’da ‘terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle’ sivil halkı hedef aldığını iddia etti. 

ETİKETLER

hasan ruhaniiranafrinsuriye ordusudışişleri bakanlığı

İlgili Haberler

"Ruhani, Afrin'de kontrolün Suriye ordusuna devredilmesi gerektiğini söyledi"

Ruhani, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte ortak bir basın açıklaması gerçekleştirmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24