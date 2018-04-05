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Dünya

"Ruhani, Afrin'de kontrolün Suriye ordusuna devredilmesi gerektiğini söyledi"

Ruhani, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte ortak bir basın açıklaması gerçekleştirmişti

05 Nisan 2018 20:29

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kontrolü ele geçirdiği Afrin kentinin Suriye ordusuna bırakılmasını talep ettiği iddia edildi. 

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İran’da İngilizce yayın yapan Press TV’de yer alan haberde, Erdoğan ve Putin ile bir araya gelen Ruhani’nin “Afrin’deki gelişmeler, Ancak Suriye’nin toprak bütünlüğü ihlal edilmediğinde ve kontrol altındaki topraklar Suriye ordusuna devredilirse yararlı olabilir” dediği kaydedildi. 

Türk ordusu, 18 Mart’ta Zeytin Dalı Harekâtı’nın birlikte gerçekleştirdiği Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı birliklerle birlikte Afrin kent merkezine girmişti. Suriye yönetimi, Türkiye’nin Afrin’deki varlığını birçok kez kınamıştı.

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