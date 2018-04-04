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Dünya
Deutsche Welle

Ruhani: ABD ve İsrail Suriye'yi bölmek istiyor

İran Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye hareket etmeden

04 Nisan 2018 00:43

Türkiye ziyareti öncesinde Suriye konusundaki tutumları nedeniyle ABD ve İsrail'i eleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Amerikalılar, Suriye hükümetinin ülkenin tamamında otorite kurmasına karşılar, hatta ülkenin parçalanmasını bile düşünüyorlar” dedi.

Tahran'dan ayrılmadan önce Mehrabad Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Ruhani, "Suriye'de siyonist güçlerin müdahalesi var ve bu sorunları artırıyor. Suriye'nin ulusal egemenliğine saygı duymuyor, Suriye topraklarını bombalıyor, teröristlere destek veriyorlar. Bunlar Suriye'deki sorunları daha ağırlaştırıyor" diye konuştu.

“Savaşı sadece diyalog sona erdirebilir”

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yedi yıldır süren ve 500 bin kişinin hayatını kaybettiği, ülke nüfusunun yarısının evini barkını terk ederek göç etmek zorunda kaldığı Suriye savaşında askeri bir çözüm olamayacağını da belirterek savaşı sadece diyaloğun sona erdirebileceğini kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe
rtr,AÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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