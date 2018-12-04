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Dünya

Ruhani: ABD, petrol ihracatımızı engellerse, Basra Körfezi'nden kimse ihraç yapamaz

Ekber Karabağ / Tahran, 4 Aralık (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı petrol yaptırımlarıyla İran'ın petrol ihracatını durduramayacağını söyleyerek, "ABD, bir gün İran'ın petrol ihracatını engellerse, Basra Körfezi'nden

04 Aralık 2018 14:27

Ekber Karabağ / Tahran, 4 Aralık (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD\'nin İran\'a karşı uyguladığı petrol yaptırımlarıyla İran\'ın petrol ihracatını durduramayacağını söyleyerek, \"ABD, bir gün İran\'ın petrol ihracatını engellerse, Basra Körfezi\'nden hiç bir petrol ihraç edilmeyecek \" uyarısında bulundu.
Semnan bölgesindeki Şahrud kentinde halka seslenen Ruhani, ABD\'nin İran\'a uyguladığı  yaptırımlara değinerek, \"Petrolümüzü satıyoruz ve satmaya devam edeceğiz. ABD, İran\'ın petrol ihracatını durduramaz. ABD, bir gün İran\'ın petrol ihracatını engellerse, Basra Körfezi\'nden hiç bir petrol ihraç edilmeyeceğini bilmeli\" dedi.

 (Fotoğraflı)

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