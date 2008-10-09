Ruh sağlığı herkesin hakkı

Ruh Sağlığı Platformu'nu oluşturan örgütler, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde bir basın açıklaması yaparak hükümeti konu üzerine bir yasa hazırlamaya çağıracak.



Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu bu yıl ana konu olarak “Ruh sağlığı toplumun tüm kesimlerinin öncelikli konusudur” başlığını seçti.



Bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyon kişinin ruhsal sorunları olduğu, 20 milyondan fazla insanın da ruhsal sorunlar nedeniyle yardım arayışı içinde olduğu belirtildi.



Birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran yaklaşık her dört kişiden biri ruhsal sorunlarla başvuruyor ve yetersiz tedavi görüyor.



Platform, "Ruhsal hastalıklar nedeniyle etiketlenme, dışlanma, yetersiz bakım, işsizlik,genel sağlık sorunları gibi sorunların aşılabilmesi içinse hala önümüzde çok uzun bir yol var" dedi.



Basın toplantısı cuma günü saat 12.00'da Cağaloğlu'nda bulunan İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirilecek.



Platformu oluşturan örgütler şöyle:



Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Şizofreni Dernekleri Federasyonu, İstanbul Tabip Odası, Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Şizofreni Dostları Derneği-İstanbul, İstanbul Dünya Şizofreni Derneği, İstanbul Şizofreni Gönüllüleri Dayanışma Derneği, İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği, Şizofreni Hastaları ve Yakınları Derneği – Ankara, Manisa Şizofreniyle Yaşam Derneği, Toplum Sağlığını Geliştirme Merkezi – Konya



