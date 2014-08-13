Ruh eşini bulmak için her gün 500 ilan asıyor

New Yorklu sanatçı Dan Perino, ruh eşini bulmak amacıyla kentin sokaklarına günde 500 ilan asıyor. “Sevgili arıyorum” yazısının yanında fotoğrafı ve telefon numarası bulunan ilanları yapıştıran 50 yaşındaki sanatçı, yönteminin başarılı olduğunu açıkladı.

Radikal'de yer alan habere göre, ilanlarını duvarlara, elektrik direklerine ve telefon kulübelerine asan Perino, haftada bin 600 arama aldığını ifade etti. Perino, “Çaresiz değilim – yalnızca daha anlamlı bir ilişki bulmak istiyorum. İlanlarım sayesinde birkaç tane randevu ayarladım bile. Gerçekten sevgili arıyorum. Bu bir şaka değil” dedi.

Birkaç saat içinde 100 kişi aradı

Sanatçı, ilan bastırma kararının gerekçesini, “Doğru insanla tanışmaya çalıştığınız bekarlar sahnesinden bıktım. Ben profesyonel bir sanatçıyım ve yaratıcı bir insanım. Kim olduğunuzu bilirsiniz. Bana göre tüm insanlar harikadır” sözleriyle anlattı.

İlanları ilk yapıştırmasından sonra geçen birkaç saat içinde 100 arama aldığını belirten Perino, dalga geçenlere karşın ilanları yapıştırmaya bir ay boyunca devam etmeye karar vermiş. Perino, “İlk önce aradığım kadını bir haftada bulurum diye düşünüyordum, ancak şu anda 1 ay içinde bulabileceğime inanıyorum” dedi.