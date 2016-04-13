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Yaşam

Rugby oyuncusu eBay'de kendini satmaya çalıştı!

ebay McGoldrick'in ilanını "vücut parçaları ve kalıntılarının satılmasını yasaklayan" kuralını gerekçe göstererek kaldırdı

13 Nisan 2016 21:44

Avustralya'da bir rugby oyuncusu açık arttırmayla alışveriş sitesi eBay'de kendisini satmaya çalıştı.

Ancak site, kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ilanı kaldırdı.

Castleford takımının eski oyuncusu Ryan McGoldrick daha önce sözleşme imzaladığı takımın kapanması üzerine boşa çıkmıştı.

Ancak ebay McGoldrick'in ilanını "vücut parçaları ve kalıntılarının satılmasını yasaklayan" kuralını gerekçe göstererek kaldırdı.

McGoldrick ilanında kendisini "1981 model, iyi bakılmış antika rugby oyuncusu" şeklinde tanımladı.

İlanla başlangıçta dokuz kişi ilgilendi ve McGoldrick'e maç başına para ödemeyi kabul eden kullanıcılar fiyatı yaklaşık 17 ABD Dolara çıkarttı.

Ancak ilan kaldırılmadan önce fiyat 306 doları bulmuştu.

McGoldrick 2006-13 yılları arasında İngiltere'de Hull FC ve Salford takımlarıyla 150 maça çıkmıştı.

McGoldrick ilan kaldırılmadan önce BBC Spor'a yaptığı açıklamada "Gerçekçi bir seçenek olur ve yolunda giderse oynarım. İşin nereye gideceğini görmek istiyorum. İngiltere'den de birkaç teklif oldu ama paket ücretinin alıcıya ait olduğnu söyledim. Seyahat masraflarımı karşılamak zorundalar" demişti.

 

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