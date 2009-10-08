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Kültür-Sanat

Rudin İstanbul’da konser verecek

8. Bach Günleri Festivali'ne üçüncü kez katılan Alexander Rudin, 9 ve 10 Ekimde St. Antuan Kilisesi’nde konser verecek.

08 Ekim 2009 03:00

8. Bach Günleri Festivali'ne üçüncü kez katılan Alexander Rudin, 9 ve 10 Ekimde St. Antuan Kilisesi’nde konser verecek.

 Alexander Rudin, konserde çello için süitler seslendirecek. Festivalde Sigiswald Kuijken’in yöneteceği La Petite Bande, bütün Brandenburg konçertolarıyla 15 Ekim Perşembe akşamı dinleyicilerle buluşacak. Aydın Ese ise Aya İrini’de "Aydın Esen Plays for Bach" başlıklı bir resital sunacak.

Genç klarnet sanatçılarından oluşan "İstanbul Klarnet Korosu", şef Burak Tüzün yönetiminde 13 Ekim Salı günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde dinleyiciyle buluşacak. Konserin solisti ünlü Fransız keman virtüözü Pierre Amoyal olacak.

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