Rudaw muhabiri Rawin Sterk tutuklandı

Erbil merkezli Rudaw TV'nin muhabiri tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan sınırında bulunan sığınmacılarla ilgili haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınan Rudaw muhabiri Rawin Sterk Yıldız tutuklandı. Yıldız'ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandığı bildirildi.



Geçtiğimiz Cumartesi günü Rudaw TV muhabiri Rawin Sterk ve kameraman Mehmet Şirin Akgün Yunanistan sınırında bulunan sığınmacılarla ilgili haber takibi yaptığı sırada gözaltına alındı. Akgün daha sonra serbest bırakılırken, Sterk'in ise gözaltı süresi iki kez uzatıldı ve gözaltında olduğu sırada dosyası hakkında gizlilik kararı verildi.

Edirne’de mültecilerin sınıra taşınmasını takip eden ve 29 Şubat’ta gözaltına alınan Rudaw Muhabiri Rawin Sterk Yıldız, 3 Mart’ta Ankara’ya getirilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubede tutulan Sterk Yıldız, bu sabah emniyette ifadesinin alınmasının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Yıldız'ın “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle tutuklanması talep edildi ve nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Yıldız, mahkeme tarafından aynı gerekçe ile tutuklandı.

Yıldız, mahkemede gazetecilik faaliyetleri yürüttüğünü ve paylaşımlarının da bu kapsamda olduğunu söyledi. Yıldız, tutuklama kararının ardından Sincan Cezaevine sevk edildi.

Yıldız’ın eski soruşturması kapsamında gözaltı süresinin uzatıldığı ancak ifadeler sırasında sosyal medya hesapları üzerinden İdlib’e dair yaptığı haber paylaşımlarının hem savcılık hem de mahkeme aşamasında suçlama konusu yapıldığı belirtildi. Özellikle Yıldız’a asker sayısıyla ilgili yaptığı haber paylaşımlarının sorulduğu vurgulandı.



Yıldız’ın tutuklanmasına ilişkin mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı: Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşmış olduğu Tweetlerin kasıt ve yoğunluğu ve Facebook paylaşımları dikkate alındığından kuvvetli suç şüphesi olduğu anlaşılmakta ve tutuklanmasına karar verildi.