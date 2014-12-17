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Dünya

Rudaw: IŞİD Kamışlı'da iki gazeteciyi alıkoydu

İki gazetecinin, Kamışlı'yı Tel Koçer'e bağlayan ana yol üzerindeki Heso-Ratla Kavşağında alıkondukları bildirildi

17 Aralık 2014 13:29

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rudaw adlı internet sitesi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanlarının, televizyonu için çalışan iki gazeteciyi Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kenti yakınlarında alıkoyduğunu duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, alıkonan gazetecilerin muhabir Ferhad Hamo ve foto muhabiri Mesud Akil oldukları açıklandı.

İki gazetecinin, Kamışlı'yı Tel Koçer'e bağlayan ana yol üzerindeki Heso-Ratla Kavşağında alıkondukları bildirildi.

Rudaw Medya Grubu gazetecilerin bırakılmasını ve bölgedeki aşiretlerin, muhabirlerin güvenliklerinin sağlanması için üzerlerine düşen rolü yerine getirmesini istedi.

Medya grubu Ferhad Hamo ve Mesud Akil için "tarafsız ve profesyonel bir şekilde medya grubu için çalışan gazeteciler" ifadesini kullandı.

IŞİD'den ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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