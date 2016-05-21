Rudaw 'HDP'li vekiller kaçtı' haberi için özür diledi

Irak Kürdistan Özerk Bölgesi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw', "HDP’li vekiller Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer’in, dokunulmazlıkların kaldırılması ihtimaline karşı Türkiye’yi terk etti" haberi için HDP'den ve iki milletvekilinden özür diledi.

Rudaw bugün yayınladığı haberle HDP'den özür dileyerek haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Haberin bir çalışanın hatasından kaynaklandığını belirten Rudaw, "HDP'den ve her iki saygıdeğer milletvekilinden özür dileriz" dedi.

Rudaw'ın açıklaması

Rûdaw'dan HDP Eşbaşkanlığı'na mektup;

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanlığı'na,

Öncelikle selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

19 Mayıs 2016'da Rûdaw Medya Grubu'nun bir çalışanı, habercilik kurallarını ve bizim yayın ilkelerimizle çalışma yöntemimizi gözönüne almadan bir haber yayımlamıştır.

Biz, somut ve belirgin kaynaklara dayanarak çalışırız.

Ayrıca haber, sahadan sorumlu masa olan Kuzey Kürdistan Bölümü'ne verilmeden yayımlanmıştır.

"2 HDP'li Türkiye'ye terketti!" başlıklı sözkonusu haberde, milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer Öztürk'ün, dokunulmazlık dosyaları nedeniyle Avrupa'ya çıktıkları ve geri dönmeyecekleri belirtilmiştir.

HDP yetkilileri, Ankara ofisimize, sözkonusu milletvekillerinin parti çalışmaları için görevli olarak Avrupa'ya gittiklerini aktarmıştır.

Bundan dolayı Rûdaw Medya Grubu olarak HDP'den ve her iki saygıdeğer milletvekilinden özür dileriz.

Dokunulmazlıklar ve HDP'lilerin durumları konusunda medyada son günlerde çok sayıda haber yayımlanıyor.

Ancak Rûdaw Medya Grubu'nda hiç kimsenin somut kaynaklara dayandırmadan haber yapmaya hakkı yoktur.

Bu temelde biz, sizin yaptığınız açıklamayı aynen yayımlamış bulunuyoruz.

Rûdaw Medya Grubu