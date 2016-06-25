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Dünya

Rûdav'a silahlı saldırı; 4 yaralı

Olayla ilgili Erbil polisi soruşturma başlattı

25 Haziran 2016 15:54

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan "Rudaw Medya Grubu"nun Erbil'deki merkez binasına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı sonucunda 4 kişi yaralandı. IKBY Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw Medya Grubu, daha önce de birçok defa farklı grupların saldırılarına maruz kalmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saldırıya ilişkin Rudaw Medya Grubu'ndan yayımlanan habere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından el bombası atılarak ve silahla ateş edilerek düzenlenen saldırısı sonucu, halkla ilişkiler sorumlusu Halil Reşit ve 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, "Rudaw Medya Grubu'nun Erbil kentindeki merkez binasına el bombaları ile yaylım ateşiyle yapılan saldırı sonucu 4 görevlimiz yaralandı. Bunun yanında binamızda da maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının gerçekleştiği binanın önündeki cadde güvenlik güçleri tarafından trafiğe kapatılırken, olayın soruşturulması ve faillerin bulunması için inceleme başlatıldığı aktarıldı.

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