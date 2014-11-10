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Ekonomi
Deutsche Welle

Ruble dalgalanmada

Merkez Bankası Rus parası Ruble'yi dalgalanmaya bıraktı. Rusya'dan sermaye çıkışının bu yıl 100 milyar doları aşması bekleniyor.

10 Kasım 2014 17:21


Rusya Merkez Bankası Ruble kuruyla ilgili kontrollere son vererek Ruble'yi dalgalanmaya bıraktığını duyurdu. Moskova'da yapılan açıklamada, son aylarda hızla değer kaybeden Rus parasının döviz piyasasında serbestçe alınıp satılabileceği ve işlem hacmine herhangi sınır uygulanmayacağı belirtildi. Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina gerektiği takdirde döviz piyasasına müdahale edebileceklerini ve ticari bankaların taze para edinme imkanına da sınır getirildiğini açıkladı.

Ruble temmuz-kasım döneminde Euro karşısında yüzde 20, dolar karşısında ise yüzde 30 oranında değer kaybetmişti. Ukrayna krizi nedeniyle Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımların baskısıyla eriyen Ruble merkez bankası kararının açıklanmasından sonra yükselişe geçti. Rusya Merkez Bankası, Ukrayna krizi yüzünden yurtdışına sermaye transferinin artacağını tahmin ediyor. Sermaye çıkışının bu yıl 128 milyar, 2015'te 99 milyar, 2016 yılında ise 60 milyar doları bulması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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