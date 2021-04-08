Rubin Kazan, Pelkas için 10 milyon Euro teklif etti

Rus takımı Rubin Kazan, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beğeni toplayan Dimitrios Pelkas için yaptığı 7 milyon Euro değerindeki teklifi 10 milyon Euro'ya çıkardı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Yunan yıldız için en az 15 milyon euro isteyen Fenerbahçe ise, "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdi. Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ı sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

Sezon sonunda Pelkas ile ilgili önemli gelişmeler yaşanması beklenirken, Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncunun konsantrasyonun bozulmasını istemiyor.

Pelkas'ın performansı

Sezon başında transfer edilen Dimitrios Pelkas, gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi haline geldi. 27 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de sahaya çıktığı 23 karşılaşmada 5 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi. Pelkas, Türkiye Kupası'nda ise görev aldığı iki maçta bir kez gol sevinci yaşadı.