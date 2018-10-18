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Spor

Rubin Kazan, Avrupa'dan bir yıl men edildi

İSTANBUL,(DHA) -  UEFA, Rusya ekibi Rubin Kazan'ın Avrupa kupalarından bir yıl men edildiğini açıkladı

18 Ekim 2018 15:26

İSTANBUL,(DHA) - 
UEFA, Rusya ekibi Rubin Kazan\'ın Avrupa kupalarından bir yıl men edildiğini açıkladı.
UEFA, mevcut finansal fair play anlaşmasını ihlal ettiği belirtilen Rubin Kazan\'ın, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu\'nun aldığı karar ile Avrupa kupalarından bir yıl men edildiğini belirtti. UEFA\'dan yapılan açıklamada, Rusya ekibinin cezasının gelecek 2 sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanması durumunda geçerlilik kazanacağı ve Rubin Kazan\'ın bu karara Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile itiraz edebileceği bildirildi.

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