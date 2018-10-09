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Ekonomi

Rubenstein: ABD ile Çin er ya da geç anlaşmaya varacak

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - ABD merkezli küresel varlık yönetimi şirketi The Carlyle Group'un kurucusu ve eş başkanı David Rubenstein, ABD ve Çin'in er ya da geç bir ticaret anlaşmasına varacaklarına inandığını söyledi

09 Ekim 2018 13:56

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - ABD merkezli küresel varlık yönetimi şirketi The Carlyle Group\'un kurucusu ve eş başkanı David Rubenstein, ABD ve Çin\'in er ya da geç bir ticaret anlaşmasına varacaklarına inandığını söyledi.
CNBC\'ye konuşan Rubenstein, \"Benim görüşüme göre ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmasızlık bir savaş değil, daha çok bir çekişme, çatışma\" dedi.
NAFTA\'da olana benzer bir çözümü ABD-Çin arasında da olacağını düşündüğünü belirten Rubenstein, \"Er ya da geç bir çözüm gerçekleşecek. Çin ile bir araya gelemyeceğimiz konusunda çok fazla endişe duymanın bir hata olduğunu düşünüyorum. ABD yönetiminin de Çin\'in de bir anlaşmaya varmak istediklerine inanıyorum\" diye konuştu.

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