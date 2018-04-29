Rubens'in 400 yıllık kayıp resmi bulundu

Flaman sanatçı Peter Paul Rubens'in kaybolan bir resmi , yaklaşık 400 yılın ardından bulundu.

17. yüzyılda yaşayan sanatçının Buckingham Dükü'nü çizdiği portre, BBC Four kanalındaki Britain's Lost Masterpieces (Britanya'nın Kayıp Şaheserleri) programından Dr. Bendor Grosvenor tarafından bulundu.

Resmin Glasgow Müzesi'nin koleksiyonunda yer aldığı ve kentteki Pollok House'da sergilendiği ortaya çıktı.

Resmin üzerinde yüz yıllar boyunca biriken toz nedeniyle Rubens'in orijinal resmi değil, sonradan başkasının yaptığı bir kopya olduğu düşünülüyordu.

Buckingham Dükü George Villers'ın portresi, Belçikada'ki Rubenshuis'in direktörü Ben van Beneden tarafından da incelendikten sonra orijinal olduğundan emin olundu.

Resmi ortaya çıkaran Dr. Grosvenor, "Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan birinin, Britanya tarihi için çok önemli figürlerden birini çizdiği portreyi bulmak son derece heyecan verici" diye konuştu.