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Rubens'in 370 yıllık tablosundaki kadınlar CNN Türk'te buzlandı

'Biz RTÜK kuralları gereği sanat eserlerini sansürlüyoruz'

14 Kasım 2014 13:34

CNN Türk televizyonu, RTÜK baskısı nedeniyle dünyaca ünlü tabloları sansürlemek zorunda kaldı. Emin Çapa’nın ‘Dünyanın 1001 hali’ isimli programında zaman içinde değişen güzellik anlayışı konu edindi. Ancak program sırasında sanat tarihinin en önemli tabloları arasında yer alan, Barok döneminin önde gelen ressamlarından olan Peter Paul Rubens’in "Üç Güzeller" adlı tablosu sansürlenerek verildi.

RTÜK baskısı olduğunu  belirten Çapa, "Biz RTÜK kuralları gereği sanat eserlerini sansürlüyoruz. Normalde ben sansürün her türlüsüne karşıyım. Ama burada göğüslerin sansürlendiğini görüyorsunuz. Bunlar dünyanın en ünlü sanat eserleri. Ama biz onları sizlere gösteremiyoruz. Çünkü üzerimizde bir RTÜK baskısı var. Sanat eserlerini nasıl sansürleyeceğimizi biz de şaşırmış durumdayız" dedi.

 

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