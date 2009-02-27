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Dünya

Ruandalı soykırımcı rahibe 25 yıl hapis

Uluslararası Ceza Mahkemesi, rahip Emmanuel Rukundo'yu, Ruanda'da 1994'te soykırım suçu işlemekten dolayı 25 yıl hapse mahkum etti.

27 Şubat 2009 02:00

Uluslararası Ceza Mahkemesi, rahip Emmanuel Rukundo'yu, Ruanda'da 1994'te soykırım suçu işlemekten dolayı 25 yıla mahkum etti.

Ruanda için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski bir askeri rahibi tecavüze teşvik ve aralarında kiliseye sığınanların öldürülmesinin bulunduğu soykırım suçu işlemekten 25 yıl hapse mahkum etti.

Mahkemenin 3 hakimden oluşan heyeti, 50 yaşındaki rahip Emmanuel Rukundo'nun 1994'teki soykırım sırasında Tutsi sivillerin ölümünde rolü olduğuna dair kesin kanıt bulunduğuna karar verdi. Hakimlerin, kararlarını Rukundo'nun rahip olmasını göz önünde bulundurarak verdikleri belirtildi.

İsviçre'de 2001 Temmuzda tutuklanan Rukundo'nun yargılanmasına 2006
Kasımda başlanmıştı.

Ruanda'da 1994 yılındaki soykırımda yaklaşık yüz gün içinde 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu öldürülmüştü. Soykırım, Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri Paul Kegame'ye bağlı güçlerce, Hutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesiyle son bulmuştu. Bunun ardından yönetimden güç alan Tutsilerin öç alma bahanesiyle saldırıları sonucu yüz binlerce Hutu, komşu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne sığınmıştı.

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