Ruanda'da Kagame yeniden devlet başkanı

Ruanda'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin favorisi Devlet Başkanı Paul Kagame seçim yarışından açık ara galip çıktı. Kagame'nin seçimlerdeki rakipleri Demokratik Yeşiller Partisi'nden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana'ydı.

Ruanda seçim komisyonu dün gece oyların yaklaşık yüzde 80'inin sayımının ardından, Kagame'nin sayılan oyların yüzde 98'inden fazlasını aldığını açıkladı. Mpayimana'nın oy oranı yüzde 0.72 ve Habineza'nın oy oranı ise yüzde 0.45 olarak açıklandı. Oy sayımının tamamlanmasının ardından resmi olmayan kesin sonuçların cumartesi günü açıklanacağı belirtilirken, halihazırdaki oy dağılımı oranlarında büyük bir fark kaydedilmesi beklenmiyor.

Daha önce seçimleri "sadece bir formalite" olarak değerlendiren Kagame, parti merkezinde toplanan sevinçli kalabalığa seslenerek, kendisini destekleyen ve desteklemeyen tüm Ruandalılara birlikte çalışma çağrısı yaptı.

"Bu zafer aslında bana güvenen Ruandalıların" diyen Kagame, "Halihazırda ulaştığımız başarıları devam ettirme ve ülkeyi bir dönüşümden geçirme sözü veriyorum" şeklinde konuştu.

Kagame'nin liderliğindeki Ruanda Yurtsever Cephesi 1994 yılında 800 bin Tutsi ile ılımlı Hutu'nun aşırı uçtaki Hutular tarafından öldürüldüğü soykırımı sona erdirmişti. 59 yaşındaki Kagame o dönemden bu yana ülkenin kaydettiği ekonomik büyümeden dolayı büyük destek görürken, insan hakları örgütleri Kagame hükümetinin siyasi gücünü her türlü muhalif düşünceyi susturmak için kullandığını savunuyor.

12 milyon nüfuslu Ruanda'da 2015 yılında yapılan bir referandumla Kagame'nin 2034 yılına kadar görevde kalabilmesinin önü açılmıştı.

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AP/BW/DÇ