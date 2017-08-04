Ruanda'da Devlet Başkanlığı seçimleri yapılıyor

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Ruanda'da Devlet Başkanlığı seçimleri sakin bir atmosferde geçiyor. Başkent Kigali'deki oy kullanma merkezlerinde az sayıda güvenlik görevlisinin olduğu belirtildi.

Seçim Komisyonu resmi olmayan sonuçların bugün açıklanmasının planlandığını duyurdu.

Seçimlerin favorisi Devlet Başkanı Paul Kagame. Son iki seçimde Kagame oyların yüzde 90'dan fazlasını almıştı. Kagame'nin seçimlerdeki rakipleri Demokratik Yeşiller Partisi'nden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana. İki politikacının seçilme şansı düşük görülüyor.

Kagame'nin liderliğindeki Ruanda Yurtsever Cephesi 1994 yılında 800 bin Tutsi ile ılımlı Hutu'nun aşırı uçtaki Hutular tarafından öldürüldüğü soykırımı sona erdirmişti. 59 yaşındaki Kagame o dönemden bu yana ülke siyasetinde aktif bir rol oynuyor.

2000 yılından bu yana Devlet Başkanlığı görevini yürütüyor. Gözlemcilere göre Kagame ülkesinde istikrar ve ekonomik canlanmayı sağladı. Ancak Kagame düşünce özgürlüğü, medya ve muhaliflere kısıtlamalar getirmekle suçlanıyor.

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dpa/HT/HS