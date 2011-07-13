-RTÜK'ÜN YENİ ÜYELERİ SEÇİLECEK TBMM (A.A) - 13.07.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) boşalan üç üyelik için bugün seçim yapılacak. TBMM Genel Kurulunda, 61. Hükümetin güvenoylamasının ardından RTÜK'te boşalan üyelikler için gizli oylamayla seçim yapılacak. Alınan bilgiye göre, RTÜK'te AK Parti kontenjanına düşen iki ve CHP'ye düşen bir üyelik için seçim yapılacak. Ancak milletvekilleri henüz andiçmeyen BDP grubuna düşen bir üyelik için seçim bugün yapılamayacak. AK Parti ve CHP kontenjanına düşen üyelikler için gösterilen adaylar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı. Siyasi parti grupları, yasa uyarınca, kendilerine düşen üyelik kontenjanının iki katı aday gösteriyor. Bu kapsamda, AK Parti Grubu, kendisine düşen iki üyelik için Taha Yücel, Dr. Abdulvahap Darendeli, Aslan Narin ve Yusuf Turan'ı; CHP Grubu ise gazeteci Süleyman Demirkan ve Prof. Dr. Korkmaz Alemdar'ı aday gösterdi.