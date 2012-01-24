RTÜK'ün yaman çelişkisi



Çağnur Öztürk - T24

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Son zamanlarda o kadar fazla RTÜK yasağı duyar olduk ki…Önce M.U.C.K dizisine 400 bin TL para cezası Muhteşem Yüzyıl’daki intihar sahnesi nedeniyle de uyarı cezası verildi.



Sonra hemen arkasından popçularımızın kliplerine müstehcenlik nedeniyle uyarı yapıldı.

Hem de aylardır yayında olan klipler.



Peki RTÜK uyarı yapmak için neden bu kadar gecikiyor, bu geçen süreçte ya müstehcenlikten etkilenen gençler ve çocuklar olduysa?!..



Bu geciken karar açıklamaları da ayrıca tartışılması gereken bir durum. RTÜK’ün İffet dizisine ceza kestiği bölümün yayın tarihi 29 Ekim 2011, yani aradan neredeyse 3 ay geçmiş.



Aşkı ve sadakatı yozlaştırma nedeni ise; İki kardeşin aynı kişiye âşık olup ilişki yaşaması v.b.



RTÜK’ün neden ceza kestiğine dair betimlemeleri ise oldukça etkileyici hani dizileri, klipleri izlemeyenlerin dikkatini çekiyor meral ettiriyor, bu kez öğrenmeyen de öğreniyor.

Acaba neden ceza verilmiş deniyor, internet ortamında her şeye herkesin ulaşması mümkün bu daha tehlikeli o halde.



Aşkı ve sadakatı yozlaştırma örneği buysa, örneklerin alalarını hem de dizidekiler gibi kurmaca olmayanları, gerçek hayattan olanlarına her gün evlilik programlarında rastlıyorum.



Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi’ndeki ve RTÜK Yasası’ndaki maddelerden bahsetmiştim. RTÜK’e şu maddenin ihlali konusunda çoğunlukla katılıyorum; Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyebilecek türden program hizmetleri, bunların seyredilebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmayacaktır.



Çünkü dizi ve program tekrarlarında, tanıtımlarında; yayınlarında gözetilen esaslar çoğu zaman gözetilmiyor. Kanalların bu konuda kesinlikle daha dikkatli olmaları gerekiyor.



Şu örneği tekrarlamakta fayda var; BBC’de yayınlanan “EastEnder” da iki erkeğin öpüşmesi, İngiliz muhafazakarları ayağa kaldırmıştı.



İngiliz devlet televizyonu BBC’nin yetkilileri ise eleştiriler üzerine yaptıkları açıklamada, “Biz meseleye heteroseksüel ilişki ile homoseksüel ilişki arasında bir fark olmadığı görüşü ile yaklaşıyoruz. Ebeveynler bu dizi sayesinde çocuklarına cinsellik hakkında doğru bilgiler verebilirler” demişlerdi.



FCC, ‘Without A Trace’ dizisinin Aralık 2004’te yayınlanan bir bölümünce ‘edebe aykırı’ sahneler olduğu gerekçesiyle CBS TV ve ülke çapında CBS ile bağlantılı 111 TV istasyonuna toplam 3.6 milyon dolar para cezası vermişti.



Altını çizmeli… bu durumun haberi ise şöyle verilmişti; ABD TV tarihinde bir rekor olan bu ceza, Federal İletişim Komitesi FCC’nin yeni başkanı Kevin Martin’in imzasını taşıyor. Başkan Bush yönetiminin dini ahlak anlayışını yansıtan Martin, daha önce Bush’un seçim kampanyasında görev alan bir avukattı. FCC uzun süredir TV’lere böyle ağır cezalar vermemişti.



Daha önce de dediğim gibi RTÜK olmalıdır bence, tıpkı Amerika’daki FCC ya da İngiltere’deki ITC v.b. gibi.



Ancak yaman çelişkisiz bir şekilde, çünkü bazı üyelerin müstehcen bulduğunu diğer üyeler

bulmuyor. Müstehcenlikte görecelilik mi var tartışılmalı?!..



RTÜK’e sorularımı tekrarlıyorum;

Edebe aykırı olmamanın sınırı nedir?

Müstehcenliğin tanımı nedir?

Pornografinin, erotizmin kesin tanımı nedir?

Aşkı ve sadakatı yozlaştırma nedenleri nelerdir?







