RTÜK'ün verdiği 'yayın durdurma' kararına tepki: Bu ceza, 'Susun, konuşmayın, duymayın, görmeyin' demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatih Portakal’a “bilmezsen haddini, millet patlatır enseni”, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a da “Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın, şimdi git yargıda bedelini öde” açıklamasıyla tepki göstermesinin ardından harekete geçen RTÜK, iki kanala “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek, toplumda nefret duyguları oluşturmak” gerekçeleriyle ceza kesti. Ayrıca Halk TV’ye “eleştiri sınırlarını aşmak”, Fox TV’ye de “tarafsızlık ilkesini esas almamak” gerekçesiyle ayrıca cezalar verildi. Böylece Fox TV’ye 1 milyon TL’ye yakın ceza kesilmiş oldu. Fox Ana Haber de 3 gün hiç yayınlanmayacak. Halk TV’ye ise yaklaşık 80 bin TL para cezası verildi. Halk Arenası programının ise 5 kez yayımlanması yasaklandı.

Halk Arenası sunucusu gazeteci Uğur Dündar, RTÜK'ün Fox TV ve Halk TV'ye verdiği cezaya tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Dündar, "Halk Arenası'na 5 hafta yayın durdurma, Halk Tv'ye 80 bin TL para cezası!.. FOX Tv'ye 3 gün haber durdurma, 1 milyon TL'ye yakın para cezası!..İLERİ DEMOKRASİ BÖYLE BİR ŞEY!." dedi.

Halk Arenası'na 5 hafta yayın durdurma,

Halk Tv'ye 80 bin TL para cezası!..

FOX Tv'ye 3gün haber durdurma,

1 milyon TL'ye yakın para cezası!..

İLERİ DEMOKRASİ BÖYLE BİR ŞEY!.. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) December 26, 2018

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da, RTÜK tarafından verilen cezalara tepki gösterdi. Yardakaş, "Bu ceza, 'Susun, konuşmayın, duymayın, görmeyin' demektir. İktidarın, yerel seçim öncesi RTÜK üzerinden verdiği bu mesaj, hedefine ulaşamayacak, gazeteciler doğru bildiklerini her koşulda haykırmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.