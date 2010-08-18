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Yaşam

''RTÜK'ÜN TRT'DEN SAVUNMA İSTEDİĞİ İDDİASI'' ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2010 22:15

-''RTÜK'ÜN TRT'DEN SAVUNMA İSTEDİĞİ İDDİASI'' ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - TRT Genel Müdürlüğü, ''RTÜK, TRT'den haberde bahsedildiği gibi savunma ya da açıklama istememiştir. RTÜK'ün ilgili kanun gereğince bu konuda yetkisi de yoktur'' açıklamasında bulundu. TRT Genel Müdürlüğü tarafından bugün bir gazetede yayınlanan ''Şahin'e evet sorgusu'' başlıklı haber nedeniyle açıklama yapıldı. ''CHP Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün RTÜK'e yazdığı bir dilekçe üzerine haber yapan basın mensubunun, kural ve yasa okumadan hüküm verdiği, okuyucusunu ve kamuoyunu yanılttığı'' savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''İlgili haberde, RTÜK'ün TRT'den açıklama istediği belirtilerek, TRT'nin referandum sürecinde yanlı yayınlar yaptığı belirtilmektedir. RTÜK, ilgili dilekçeyi değerlendirirken 'sırf dilekçe kapsamında ileri sürülen bir iddianın gerçek kabul edilmesi ve buna dayanarak işlem yapılması mümkün değildir' demiştir.  RTÜK, TRT'den haberde bahsedildiği gibi savunma ya da açıklama istememiştir. RTÜK'ün ilgili kanun gereğince bu konuda yetkisi de yoktur. RTÜK ilgili dilekçeyi, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında göndermiştir.  TRT, 12 televizyon kanalı, 15 radyosuyla 24 saat yayın yapmaktadır. Yayınlarının tek bir saniyesinde yanlılık yoktur. İlgili kanunları ve yazışmaları okumadan haber yapıp, rutin bir dilekçe aktarmasını 'savunma istedi' şeklinde yorumlayıp bambaşka anlamlar çıkaranlara hukuk önünde hesap sorulacaktır.  'Şahin'e evet sorgusu' başlıklı haberde yazılanlar tamamen yalan bilgilerden oluşmaktadır. RTÜK ve TRT gibi iki güzide kamu kuruluşu adına yorum yapıp haber yazanların dürüstlüğünü, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.''

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