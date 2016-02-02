RTÜK'ün 'terör propagandası'ndan ceza kestiği Kanal D'ye yeni ceza 'yasak ilişki'den

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), öğretmen olduğunu belirten Ayşe Çelik'in Beyaz Show programına telefonla bağlanıp 'çocuklar ölmesin' demesinin ardından 'terör propagandası' gerekçesiyle 900 bin lira ceza kestiği Kanal D'ye gizli reklam, argo söz ve yasak ilişki sebebiyle 1 milyon lira ceza kesildi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, RTÜK “Güllerin Savaşı”, “Aşk ve Günah”, “Poyraz ve Karayel” adlı diziler ile “Bizim Lezzetlerimiz” adlı yemek programı nedeniyle 1 milyon TL’nin üzerinde ceza uyguladı.

RTÜK'ün hazırladığı raporda, “Aşk ve Günah” dizisi için “Dizide aynı çatı altında yaşanan yasak ilişki aktarılırken bu ilişkiyi yaşayan karakterlerden birinin başka bir erkekle olan ilişkisine de yer verilmektedir” tespitine yer verildi.

“Bizim Lezzetlerimiz” adlı programda bir margarin reklamı ve “Poyraz ve Karayel”de ise jip reklamı yapıldığına dikkat çekildi.

RTÜK Kanal D’ye, “Güllerin Savaşı” adlı dizi nedeniyle de ceza kesti. Uzmanların raporunda Güllerin Savaşı adlı dizide, “yediği kalın sıçanlar”, “Cücü Bey”, “Anandan doğmaya utanmıyorsun da Vega’ya mı girmeye utanıyorsun” gibi ifadeler nedeniyle müstehcen, argo ve kaba sözlerin kullanıldığı vurgusu yapıldı.