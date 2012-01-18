-RTÜK'ün müeyyide kararları ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı televizyon kanalları için verilen müeyyide kararlarının bir televizyon dizisi ile çeşitli müzik kliplerinde yer alan sahneleri konu aldığını, bu sahnelerin çocukların izleyebileceği ''korumalı saatlerde'' yayınlanmış olmasını ihlal konusu olarak değerlendirdiğini bildirdi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, bir dizi ile çeşitli müzik kliplerindeki sahneler nedeniyle bazı televizyon kanalları için verilen müeyyide kararlarının, olduğundan farklı bir şekilde basın ve yayın organlarına yansıtılması nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Haberlere konu olan yaptırım kararlarının bir televizyon dizisi ile çeşitli müzik kliplerinde yer alan sahnelerle ilgili olduğu, haberlerde iddia edilenin aksine, RTÜK'ün söz konusu müeyyide kararlarını, 6112 Sayılı Yasanın 8/1 maddesinin n bendindeki ''yayın hizmetleri müstehcen olamaz'' hükmünün ihlali nedeniyle değil, 8/2 maddesinde yer alan ''radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz'' hükmünün ihlali nedeniyle verildiğine işaret edildi. RTÜK'ün, söz konusu sahnelerin müstehcenliğini ya da televizyonda yayınlanmasını değil, çocukların izleyebileceği ''korumalı saatlerde'' yayınlanmış olmasını ihlal konusu olarak değerlendirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bilindiği gibi 3 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında, RTÜK ülkemizde televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemekle görevlidir. Aynı zamanda Üst Kurul, yayın hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi ve kamu menfaatinin korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır. Medya hizmet sağlayıcıların yayınlarında uymaları gereken ilkeler ise 6112 sayılı kanunun 8. maddesinde belirlenmiştir. Yeni yasayla 2006 yılından bu yana yayın kuruluşlarının gönüllü olarak uyguladıkları Akıllı İşaretler Koruyucu Sembol Sistemi de yasal alt yapıya kavuşturularak zorunlu hale getirilmiştir. Üst Kurul, çocukların korunması konusunda ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan düzenlemeleri de dikkate alır. Bunlardan biri de bazı yayınların çocukların izleyebilecekleri saatlerde yayınlanmamasıdır. Yayın hizmeti ilkelerini ihlal eden kuruluşlara uygulanabilecek yaptırımlar ise yasanın 32 ve 33. maddelerinde düzenlenmiştir. Üst Kurulun programlara yayından önce müdahale etme, yayınları durdurma yetkisi bulunmadığı gibi bütün idari yaptırım kararları da yargı denetimine açıktır. Yaptırım uygulanan kuruluşlar, yargıya başvurarak itiraz edebilir ve Üst Kurulun yaptırım kararının iptalini isteyebilirler.''