RTÜK'ün 'lezbiyen öpüşme' cezası kestiği Elliphant Babylon'da

'One More' klibindeki 'lezbiyen öpüşme' sahnesi nedeniyle RTÜK'ün ceza kestiği İsveç'in sıra dışı sesi Elliphant, 7 Mart Cumartesi gecesi Babylon'da sahne alacak. Elliphant, hip-hop'la synth'i harmanlayan sound'u ve sınırları zorlayan sahne performansıyla adından söz ettiriyor.

‘Tonight It’s Your Time’ serisi hip-hop’tan R&B’ye, elektronik müzikten pop’a uzanan bir yelpazede ses getirmeyi başaran Elliphant’la sürüyor. İsveç’in sıradışı sesi Elliphant, sınırları zorlayan sahne performansıyla 7 Mart Cumartesi gecesi Babylon’da müzikseverlerle buluşacak.

Elliphant (gerçek ismi Ellinor Olovsdotter), İsveçli yapımcı Jungle tarafından keşfedilmesinin ardından müzik dünyasına adımını atarak ilk çıkışını 2012 yılında ‘Tekkno Scene’ single’ı ile yaptı.



Hip-hop’tan R&B’ye, elektronik müzikten pop’a uzanan bir yelpazede ses getirmeyi başaran Elliphant, ‘Look Like You Love It’ ve ‘One More’ ile müzikal dünyasını müzikseverlere sunmaya başladı. Elektro pop ve rap melodileri arasında aynı zamanda sıcak ve vahşi olmayı başarabilen Elliphant, Skrillex, MØ, Charlie XCX ve Bunji Garlin gibi isimlerle çalıştıktan sonra başarısını İsveç sınırlarının ötesine taşımaya devam ediyor.

Müzikseverlerin Elliphant öncesinde Elçin Orçun’u da dinleme fırsatı bulacağı gecenin warm up ve after party’sinde ise kabin Sami Baha’ya emanet.

Elliphant klibine 12 bin 353 tl ceza

Son yıllarda müzik dünyasına damga vuran Kuzey’li şarkıcılardan Elliphant, ocak ayında Radyo Televizyon Üst Kurulu’nın (RTÜK) cezası nedeniyle gündeme gelmişti. RTÜK, Elliphant’ın MØ ile düet yaptığı ‘One More’ isimli şarkıya çekilen klipte yer alan iki kadının öpüşme sahnesi nedeniyle Genç TV’ye 12 bin 353 TL ceza kesmişti. RTÜK, uzman raporlarında, “Eşcinsellik tedavi edilebilir” açıklamasıyla tepki çeken Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı Cem Keçe’den alıntı yapmıştı: “Elliphant’ın ‘One More’ klibinde iki kadının öpüşme görüntülerine yer veriliyor. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı Cem Keçe’nin ‘Eşcinsellik olgusunun doğumsal olmadığı ve insanın doğasına aykırı, çoğu zaman ebeveyn hatası nedeniyle oluşan bir durum olduğu’ şeklindeki ifadesinden hareketle, bireylerin model alma yöntemiyle eşcinselliği televizyon aracılığıyla merak etmeleri söz konusudur.”