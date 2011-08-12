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Yaşam

RTÜK'ün iki yönetmeliği yürürlükten kalktı  ANKARA (A.A)

12 Ağustos 2011 21:08

-RTÜK'ün iki yönetmeliği yürürlükten kalktı  ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliği ile Telif Hakkı Ödeme Esasları ile Telif Hakkı Sahiplerinin ve Yapımcıların Haklarını Koruma Esas ve Usulleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.  Yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Yürürlükten kalkan 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'da kapalı devre yayın ve telif haklarıyla ilgili olarak RTÜK'e görevler verildiği, ancak yasanın yürürlükten kalkmasıyla bu konularda RTÜK'ün denetim ve düzenleme görevinin dayanağı kalmadığı için yönetmeliklerin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

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