RTÜK'ün evlilik programlarına son bir yılda verdiği para cezası 12 milyon lirayı aştı

Radyo Televyon Üst Kurulu, Kanal D'deki 'Kısmetse Olur', ATV'deki 'Esra Erol'la', Star TV'deki 'Zuhal Topal'la', Show TV'deki 'Evleneceksen Gel' ve Flash TV'deki 'Dest-i İzdivaç' adlı evlilik programlarına son bir yılda verdiği para cezası 12 milyon lirayı aştı.

Cezalar, "Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" ve "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ilkelerini ihlâlden uygulandı.

Bunlarla RTÜK'ün evlilik programlarına son bir yılda verdiği cezalar 12 milyon 346 bin lirayı buldu.

AA'nın RTÜK yetkililerinden aldığı bilgilere göre, Üst Kurul'un İzmir'de Çarşamba günü yapılan toplantısında, TBMM'de inceleme için alt komisyon kurulan evlilik programları ele alındı.

Evlilik programlarıyla ilgili RTÜK'ün yanı sıra TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na da çok sayıda şikâyet ulaşıyor.

8 kanala ihlâlden ceza

RTÜK son toplantısında, "dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı, canlı sohbet hatları reklamı, 'ara-kazan', 'bul-kazan' gibi bahis ve çeşitli 'tele alışveriş' programları yapan" kanallar için de ceza kararı aldı.

Bu çerçevede RTÜK, Farklı TV, Derya TV, Yeni Sinema, Karadeniz Türk, Dolunay TV, Anc TV, AL TV ve Kanal T'ye para cezaları verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK, ceza kararlarını Sağlık Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na da bildirdi.

Meclis takip ediyor

Bu konuda Meclis'te de komisyon kurulmuş durumda. Evlilik Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerini Araştırma Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, "Evlilik ve izdivaç programlarının yapımcıları, sunucuları ve bu programların sponsorlarını komisyona davet edeceğiz" dedi.

Bu konuda araştırma yapan akademisyenler, STK'lar ve ilgili kurum ve kişileri komisyona davet ederek dinleyeceklerini anlatan Çelik, RTÜK'le de görüşmelerinin olacağını söyledi.

Çelik, evlilik ve izdivaç programlarının yapımcıları, sunucuları ve bu programların sponsorlarını da komisyona davet ederek, dinleyeceklerini aktardı.

Canan Çelik, "Onların da bakış açıları bizim için önemli. Belki onlar çok iyi niyetle yola çıkıyorlar ama konunun çok daha farklı yollara gittiğini, toplumdaki algının çok daha farklı olduğunu göremeyebilirler" diye de ekledi.