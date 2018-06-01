RTÜK'ün CHP'li üyelerinden YSK'ya resmi başvuru: TRT Genel Müdürü derhal görevden alınsın

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından seçilen iki üyesi, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in görevden alınması için resmi bir dilekçeyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen tarafından yapılan başvuruda, TRT'nin 24 Haziran seçim döneminde tarafsız davranmayarak, anayasayı ihlal ettiği belirtildi.

Dilekçede, "2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 13. maddesinde, 'tarafsızlığın ihlal edildiği hallerde TRT Genel Müdürü görevden alınır' hükmü yer almaktadır... veriler göz önüne alındığında TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yasa uyarınca gecikmeksizin görevinden derhal alınmalıdır" denildi.

Eren, TRT genel müdürlüğü görevine Temmuz 2013'te atandı. Bu tarihten önce ATV Avrupa'nın genel müdürlüğü ve ATV'nin genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

BBC Türkçe'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan RTÜK üyesi Taşçı, YSK'nın yasalarda da tanımlanan amacının seçimin adil bir şekilde düzenlenmesini sağlamak olduğunu belirterek, radyo ve televizyonlarda partiler ile adaylara hak eşitliğinin sağlanması için hazırlanan ilke ve kuralların Resmi Gazete'de yayımlanarak, buna uyumun denetlendiğini söyledi.

Taşçı, seçim döneminde üst kurulun "YSK'nın bir izleme birimi gibi" çalıştığını aktararak, "YSK, erken seçim kararının alındığından bu yana, en başta TRT olmak üzere tarafsızlık ilkesine uymayanlar hakkında hiçbir şey yapmadı. Bir kamu yayıncısı olan ve herkesten eşit pay alan TRT yayınları bazı adayları karartıyor, bazılarını parlatıyor" dedi.

Dilekçede, TRT'nin katkı payının 'parti ayrımı yapılmaksızın bütün vatandaşlardan tahsil edildiği' vurgulanırken, bu nedenle de partilerin seçmenlerinin seçim kampanyası sırasında doğru ve tarafsız bilgilere ulaşmaya hakları olduğunun da altı çizildi.

Taşçı ve Demirdöğen'in yaptığı araştırmaya göre, TRT 1, TRT Haber ve TRT Kurdi'den oluşan üç TRT kanalı 14 Mayıs ile 30 Mayıs tarihleri arasındaki dönemde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a toplamda 67 saat 58 dakika ayırdı.

Aynı dönemde CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ayrılan süre 6 saat 43 dakika oldu.

İYİ Parti ve Meral Akşener, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu, HÜDA-PAR ile Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'e ayrılan toplam süre ise 45 dakikada kaldı.

Bu dönemde Halkların Demokratik Partisi ve Selahattin Demirtaş'a ise TRT ekranlarında hiç süre ayrılmadı.

İlhan Taşçı, bu durumu "vahim bir tablo" olarak nitelendirdi.

Taşçı, YSK'ya yaptıkları başvuruda iki talep bulunduğunu belirterek, bunları TRT Genel Müdürü Eren'in görevden alınması ve YSK'nın RTÜK'e izleme yetkisi vererek, gelecek raporlara göre tarafsızlık ilkelerini ihlal eden özel televizyonlara da yaptırım uygulaması olarak sıraladı ve ekledi:

"Biz bu başvuruyu 80 milyon adına yaptık. Beklentimiz bu taleplerimizin karşılanması doğrultusunda. Bence YSK burada alacağı kararla önemli bir sınav vermiş olacak."