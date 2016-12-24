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Medya

RTÜK'ten YOL TV açıklaması: Kürt ve Alevi toplumunu devlete karşı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor

Yol TV, Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla RTÜK tarafından kapatılmıştı

24 Aralık 2016 19:19

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Yol TV'nin yayınını sonlandırma kararı verdi. Konuya ilişkin bir açıklama yayımlayan RTÜK, televizyonun "Kürt ve Alevi toplumunu devlete karşı kin ve düşmanlığa tahrik edecek içerikler yayınladığını" ileri sürdü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Yol TV'nin yayınlarının sona erdirilmesi kararına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yayın içeriği yönünden de 'Yol TV' logosuyla yayın yapan televizyon kanalında, 13 Ekim 2016 tarihinde saat 22.33'te yayınlanan, sunuculuğunu Fuat Ateş'in yaptığı, Avrupa Demokratik Kürt Toplumu Kongresi Eş Başkanı Yüksel Koç ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat'ın konuk olduğu 'Yol Aşkına' adlı programda, Kürt ve Alevi toplumunu devlete karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi, Türkiye'nin El Nusra, DAEŞ gibi terör örgütlerini geliştirdiği, büyüttüğü, desteklediği, Cerablus'ta işgalci olduğu yönündeki ifadeler, PKK, YPG, YPC, YPŞ, HPG gibi terör örgütlerinin özgürlük savunucusu gerillalar olduğu yönündeki söylemler ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler nedeniyle müeyyide uygulanmıştır."

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