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RTÜK'ten üç diziye 'kadına şiddet' ve 'alkol' cezası

Show, Fox ve Kanal D'deki dizilere RTÜK tarafından idari para cezası kesildi

09 Aralık 2017 14:54

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), üç televizyon kanalına kadına şiddeti desteklediği ve alkol kullanımını gösterdiği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Duvar'da yer alan habere göre Show TV’deki “Çukur”, Fox TV’deki “Kalbimdeki Deniz” ve Kanal D’de yayınlanan “Siyah Beyaz Aşk” isimli dizilerde, “kadını aşağılayan, kadına yönelik şiddeti destekleyen” ve “alkol kullanımı” gibi görüntülere yer verdiği gerekçesiyle RTÜK'ten ceza yedi.

Halk TV’ye ise “gizli reklam” cezası kesildi, TV8’e de filmlerde “ilk 30 dakika tamamlanmadan reklama gidilmesi” nedeniyle müeyyide uygulandı.

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