RTÜK'ten TRT'ye 'terörü övme' cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürüldüğü ana ilişkin görüntüleri Ana Haber Bülenti'nde yayınlayan TRT'ye 'terörü övme' iddiasıyla ceza verdi.

Konuyla ilgili rapor hazırlayan uzmanlar, iki farklı videonun incelendiği raporda “Asıl olarak olayın gerçekleştiği anın, Büyükelçinin tam olarak kurşunlanma anının görüntüleri ekrana getirilmiştir. Büyükelçinin konuşma yaparken ardarda gelen kurşunlara maruz kaldığı anlar direkt olarak yansıtılmıştır. Sonrasınra Büyükelçinin yere düşmüş haldeki görüntüsü ekrana getirilmiştir. Büyükelçinin yerdeki görüntüsü tüm görüntülerde bulunmaktadır” ifadesine yer verdi.

Suikasttan hemen sonra konuyla ilgili olarak yayınlanacak haberlere yayın yasağı getirilmişti. RTÜK, yasa gereği TRT'ye doğrudan yaptırım uygulayamıyor. Yayın ihlaline ilişkin kararın, yine TRT'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a gönderileceği öğrenildi.



Cumhuriyet'te Sinan Tartanoğlu'nun imzasıyla yayımlanan (30 Aralık 2016) haber şöyle:

"Korku oluşturacak yaklaşımlardan kaçınılması gerekir"

"Teröristlerin amacının toplumda korku yaratmak ve bu korkuyu bilinçlere yerleştirmek olduğu" kaydedilen raporda “Bu korkuyu en kolay ve en etkili şekilde görsel medya aracılığı ile oluşturmaktadır. Yayın kuruluşlarının terör olaylarını aktarırken, toplumun haber alma hakkı boyutunda davranması, terörün toplumda yaratmak istediği kaygıyı, korkuyu oluşturacak, güven duygusunu yok edecek yaklaşımlardan kaçınılması gerektiği düşünülmektedir” dendi.

"Yayınlar terörü övemez"

Görüntülerin yayın yasağı gelmeden önce yayınlandığı, daha sonrasında söz konusu habere yer verilmediği belirtilen raporun ardından RTÜK, AKP’li üyelerin de desteğiyle TRT’ye ceza verdi.

RTÜK, cezanın TRT’nin “Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz. Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet eder şekilde sunamaz” düzenlemesine aykırı yaptığı gerekçesiyle verildiğini açıkladı.