Rtük'ten Star TV'nin 'aldatma' haberine 650 bin TL ceza!

RTÜK Fenerbahçe’li futbolcu Caner Erkin’in, eşi Asena Erkin tarafından aldatıldığı iddialarını gündeme getiren Star TV’ye 650 bin lira ceza verdi.

Üst Kurul cezanın, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" maddesinin ihlal edilmesi gerekçesiyle verildiğini açıkladı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, hazırlanan uzman raporunda şu ayrıntılar yer aldı:

"Bahsi geçen haberde ünlülerin hayatına dair görüntü ve haberlere yer veriliyor. Programın 8.12.2013 tarihli yayınında Fenerbahçe futbol takımında görevli olan Caner Erkin’in eşi olan Asena Erkin ve ses sanatçısı Berkay arasında olduğu iddia edilen evlilik dışı ilişkiye geniş biçimde yer verildi. Programda ikilinin arasında yaşandığı idida edilen evlilik dışı ilişkiye dair yorumlar, iddiaya konu olan fotoğraflar ve konuya ilişkin tarafların yaptığı açıklamalardan parçalar yayınlandı.

Yayınlanan haberlerin tamamında açıklama yapan kişiler sadece sesleriyle habere katılırken, görüntü olarak da eski fotoğraflar ve evlilik dışı ilişki iddialarıyla ilgili fotoğraflar yayınlandı. Berkay’ın yasak aşk yaşamadıklarını ifade etmeye çalıştığı açıklamalar parça parça yayınlandığında ilişkilerine dair bir açıklama yapacağı izlenimi yarattıdı.

Bahsi geçen habere konu olan ve toplumda tanınırlığı olan kişilerin hakkında haber yapılması tabii kabul edilse de yapılan haberde haklarında ortaya atılan evlilik dışı ve aldatma iddiasının ‘iddia edilmekte’ şeklindeki takdim edilse dahi, haberin aktarımındaki üslup ve kullanılan teknikler kişilerin onur ve haysiyetine saldırı haline geldi."

Üst Kurul bu nedenle Star TV’ye 650 bin lira ceza verdi. Cezanın gerekçesini ise "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" maddesinin ihlal edilmesi olarak açıkladı.